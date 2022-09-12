Приготування компоту – обов'язковий процес ритуалу підготовки до зими. Для цього використовують найрізноманітніші фрукти, а особливою популярністю користуються сливи. Спробуймо також приготувати смачний напій за вкрай легким рецептом.

Не пропустіть Борщ із секретним інгредієнтом – страва, яка посмакує всій родині

Рецепт компоту зі слив на зиму

Час: 1,5 години

Порції: 4 банки на 1 літр

Напій на зимові свята / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

2 кілограми слив;

220 грамів цукру;

16 гвоздик (за бажанням);

1,6 літра кип'яченої води.

Приготування:

Почніть з вибору хороших слив для компоту. Ідеально підійдуть пізні сорти, в яких легко видаляється кісточка. Сливи слід ретельно промити. Є чудовий спосіб: покладіть фрукти у велику миску з холодною водою і додайте маленьку ложку харчової соди. Промивши сливи в розчині, ще раз промийте їх під холодною водою і очистіть від кісточок і плодоніжок. Потім розріжте фрукти на половинки. Підготуйте чотири чисті банки. Вони повинні бути ідеально чистими, бажано промиті окропом, так само як і кришки. Використовуйте тільки непошкоджений посуд. У кожну банку покладіть однакову кількість половинок слив. Додайте до слив по три ложки цукру. У кожну банку покладіть 4 гвоздики та залийте кип’яченою водою. Залиште не менше 1 см вільного простору по краях і закрийте банки. Пастеризуйте банки з компотом у каструлі 30 хвилин після закипання води.