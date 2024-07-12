Лучший рецепт компота из смородины на зиму: готовим с секретным ингредиентом
12 июля 2024, 12:59Читати новину українською
Источник:"Факты"
Компот из смородины перенесет вас в теплое лето даже зимой. По этому рецепту он получится невероятно ароматным.
Секретный ингредиент сделает компот просто фантастическим. Речь идет об обычной мяте.
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Компот из смородины и мяты
- Время: 40 минут
- Порций: 8
– 400 граммов красной смородины;
– 170 граммов других не очень кислых ягод (малина, клубника и т.д.);
– 250 – 300 граммов сахара;
– 2,5 литра воды;
– 5 – 8 листочков мяты.
Приготовление:
- Промойте все ягоды под проточной водой. Переберите, удалив веточки и другие ненужные частички. Промойте и обсушите мяту.
- Простерилизуйте 3-литровую банку и крышку. В банку выложите ягоды и листочки мяты.
- В большой кастрюле вскипятите 2,5 литра воды вместе с сахаром. Подержите на огне 1 минуту после закипания.
- Залейте горячий сироп в банку с ягодами и мятой. Сразу накройте банку стерилизованной крышкой и закатайте ее.
- Переверните банку вверх дном и оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном темном месте.