Нужные ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома. Поэтому советуем обязательно воплотить этот простой рецепт в жизнь.

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Домашний квас

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 8 литров воды;

– 60 граммов прессованных дрожжей;

– 250 граммов сахара;

– 700 граммов бородинского хлеба;

– 70 граммов изюма.

Приготовление:

Нарежьте хлеб и высушите его в духовке. Вскипятите воду, добавьте сахар и хлеб, выключите огонь и дайте остыть. Зачерпните из кастрюли теплой воды, разбавьте в ней дрожжи, добавьте в кастрюлю и перемешайте. Накройте кастрюлю марлей и дайте квасу "побродить" 35 часов. После этого процедите квас, разлейте по банкам, засыпьте изюм, прикройте банки блюдцами и поставьте еще на 24 часа в холодное место. Снова процедите квас и подавайте.

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