Нужные ингредиенты, вероятно, уже есть у вас дома. Поэтому советуем обязательно воплотить этот простой рецепт в жизнь.

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Домашний квас

  • Время: 40 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Нарежьте хлеб и высушите его в духовке.
  2. Вскипятите воду, добавьте сахар и хлеб, выключите огонь и дайте остыть.
  3. Зачерпните из кастрюли теплой воды, разбавьте в ней дрожжи, добавьте в кастрюлю и перемешайте.
  4. Накройте кастрюлю марлей и дайте квасу "побродить" 35 часов.
  5. После этого процедите квас, разлейте по банкам, засыпьте изюм, прикройте банки блюдцами и поставьте еще на 24 часа в холодное место.
  6. Снова процедите квас и подавайте.