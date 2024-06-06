Такой компот можно пить уже на следующий день. Он точно понравится вашим родным.

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Компот из черешни на зиму

  • Время: 50 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Черешню переберите и очистьте от листьев и плодоножек.
  2. В эмалированной кастрюле сварите сироп из сахара и воды.
  3. Банки простерилизуйте. Затем наполните их черешней до плечиков и залейте ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху.
  4. Банки с ягодами и сиропом поместите в широкую кастрюлю с горячей водой и прикройте крышками.
  5. Пастеризуйте компот при 80 градусах в течение 30 минут. Затем достаньте банки из воды и герметично закатайте.
  6. Переверните банки с компотом вверх дном и дайте остыть в таком положении. Храните в прохладном темном месте.