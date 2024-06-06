Такой компот можно пить уже на следующий день. Он точно понравится вашим родным.

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Компот из черешни на зиму

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма черешни;

– 350 граммов сахара;

– 2,5 литра.

Приготовление:

Черешню переберите и очистьте от листьев и плодоножек. В эмалированной кастрюле сварите сироп из сахара и воды. Банки простерилизуйте. Затем наполните их черешней до плечиков и залейте ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху. Банки с ягодами и сиропом поместите в широкую кастрюлю с горячей водой и прикройте крышками. Пастеризуйте компот при 80 градусах в течение 30 минут. Затем достаньте банки из воды и герметично закатайте. Переверните банки с компотом вверх дном и дайте остыть в таком положении. Храните в прохладном темном месте.

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