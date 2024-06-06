Такой компот можно пить уже на следующий день. Он точно понравится вашим родным.
Стоит попробовать Не просто консервация, а произведение искусства: готовим клубничное мохито в банках
Компот из черешни на зиму
- Время: 50 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Черешню переберите и очистьте от листьев и плодоножек.
- В эмалированной кастрюле сварите сироп из сахара и воды.
- Банки простерилизуйте. Затем наполните их черешней до плечиков и залейте ягоды приготовленным сахарным сиропом доверху.
- Банки с ягодами и сиропом поместите в широкую кастрюлю с горячей водой и прикройте крышками.
- Пастеризуйте компот при 80 градусах в течение 30 минут. Затем достаньте банки из воды и герметично закатайте.
- Переверните банки с компотом вверх дном и дайте остыть в таком положении. Храните в прохладном темном месте.