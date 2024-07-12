Секретный ингредиент сделает компот просто фантастическим. Речь идет об обычной мяте.

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Компот из смородины и мяты

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8

Приготовление:

  1. Промойте все ягоды под проточной водой. Переберите, удалив веточки и другие ненужные частички. Промойте и обсушите мяту.
  2. Простерилизуйте 3-литровую банку и крышку. В банку выложите ягоды и листочки мяты.
  3. В большой кастрюле вскипятите 2,5 литра воды вместе с сахаром. Подержите на огне 1 минуту после закипания.
  4. Залейте горячий сироп в банку с ягодами и мятой. Сразу накройте банку стерилизованной крышкой и закатайте ее.
  5. Переверните банку вверх дном и оставьте остывать при комнатной температуре. Храните в прохладном темном месте.