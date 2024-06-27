Он очень вкусный, сладкий, однако с кислинкой. Нужно только время, вишни и сахар – и вы сможете наслаждаться компотом всю зиму.
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Компот из вишни
- Время: 1 час
- Порций: 4
Очень вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Вишни очистите от косточек.
- Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.
- Сахар должен полностью раствориться.
- Полученный сироп кипятите около 1 минуты.
- Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.
- Закройте банки и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут.