Он очень вкусный, сладкий, однако с кислинкой. Нужно только время, вишни и сахар – и вы сможете наслаждаться компотом всю зиму.

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Компот из вишни

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 килограмм вишни;

– 500 миллилитров воды;

– 200 грамм сахара.

Приготовление:

Вишни очистите от косточек. Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения. Сахар должен полностью раствориться. Полученный сироп кипятите около 1 минуты. Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом. Закройте банки и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут.

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