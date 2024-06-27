Він дуже смачний, солодкий, проте з кислинкою. Потрібен лише час, вишні та цукор – і ви зможете смакувати компот всю зиму.

До теми Буде смачна навіть взимку: як правильно заморозити вишні

Компот з вишні

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Компот з вишніДуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Вишні почистіть від кісточок.
  2. З води та цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
  3. Цукор повинен повністю розчинитися.
  4. Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
  5. Плоди без кісточок укладіть в ошпарені та сухі банки й залийте гарячим сиропом.
  6. Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.