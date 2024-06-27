Він дуже смачний, солодкий, проте з кислинкою. Потрібен лише час, вишні та цукор – і ви зможете смакувати компот всю зиму.
До теми Буде смачна навіть взимку: як правильно заморозити вишні
Компот з вишні
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Вишні почистіть від кісточок.
- З води та цукру приготуйте сироп: в каструлю налийте воду, додайте цукор, помішуйте і доведіть до кипіння.
- Цукор повинен повністю розчинитися.
- Отриманий сироп кип'ятіть близько 1 хвилини.
- Плоди без кісточок укладіть в ошпарені та сухі банки й залийте гарячим сиропом.
- Закрийте банки та пастеризуйте приблизно 15 – 20 хвилин.