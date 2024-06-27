Почувствуйте вкус лета зимой: рецепт компота из вишни

27 июня 2024, 23:56
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Источник:

Kwestia smaku

Вишня – универсальная ягода, из которой можно приготовить немало аппетитных блюд. Одной из обязательных закруток на зиму является компот из вишни.

Он очень вкусный, сладкий, однако с кислинкой. Нужно только время, вишни и сахар – и вы сможете наслаждаться компотом всю зиму.

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Компот из вишни

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Очень вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 1 килограмм вишни;
– 500 миллилитров воды;
– 200 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Вишни очистите от косточек.
  2. Из воды и сахара приготовьте сироп: в кастрюлю налейте воду, добавьте сахар, помешивайте и доведите до кипения.
  3. Сахар должен полностью раствориться.
  4. Полученный сироп кипятите около 1 минуты.
  5. Плоды без косточек уложите в ошпаренные и сухие банки и залейте горячим сиропом.
  6. Закройте банки и пастеризуйте примерно 15 – 20 минут.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська