Важно знать, чтобы себе не навредить: кому нельзя есть кабачки
Кабачок имеет много полезных свойств. Однако этот популярный летний овощ, к сожалению, можно есть не всем.
В то же время кабачок употребляют при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, информирует Вкусно 24. Также он полезен для укрепления нервной системы.
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Из-за большого содержания природных антиоксидантов употребление кабачков может снизить риск развития онкологии.
Кому нельзя есть кабачки
Несмотря на всю пользу кабачка, некоторым людям следует быть с ним осторожными, в частности:
- тем, кто страдает язвой и гастритом, особенно в период обострения;
- при проблемах с желчным пузырем или печенью;
- людям, страдающим почечными заболеваниями, связанными с нарушениями выведения калия, ведь соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;
- беременным женщинами с повышенной секрецией желудочного сока и почечной недостаточностью;
Также следует помнить, что кабачки во время приготовления впитывают много масла, а это может привести к нарушению пищеварения. Особенно, если масло – плохого качества.
Кабачковые оладьи
Если вы не входите в категорию людей, которым нельзя есть кабачки, приготовьте необычайно вкусные кабачковые оладьи.
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 400 граммов кабачков;
– 250 миллилитров молока 2,5%;
– 160 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– 50 граммов петрушки.
Приготовление:
- Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
- Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
- Всыпьте соль и сахар, снова перемешайте.
- Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку, перемешайте.
- Сковородку смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.