Важно знать, чтобы себе не навредить: кому нельзя есть кабачки

Кабачок имеет много полезных свойств. Однако этот популярный летний овощ, к сожалению, можно есть не всем.

В то же время кабачок употребляют при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, информирует Вкусно 24. Также он полезен для укрепления нервной системы.

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Из-за большого содержания природных антиоксидантов употребление кабачков может снизить риск развития онкологии.

Кому нельзя есть кабачки

Несмотря на всю пользу кабачка, некоторым людям следует быть с ним осторожными, в частности:

тем, кто страдает язвой и гастритом, особенно в период обострения;

при проблемах с желчным пузырем или печенью;

людям, страдающим почечными заболеваниями, связанными с нарушениями выведения калия, ведь соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;

беременным женщинами с повышенной секрецией желудочного сока и почечной недостаточностью;

Также следует помнить, что кабачки во время приготовления впитывают много масла, а это может привести к нарушению пищеварения. Особенно, если масло – плохого качества.

Кабачковые оладьи

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Если вы не входите в категорию людей, которым нельзя есть кабачки, приготовьте необычайно вкусные кабачковые оладьи.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 400 граммов кабачков;– 250 миллилитров молока 2,5%;– 160 граммов муки;– 1,5 чайной ложки соли;– 1 чайная ложка сахара;– 30 миллилитров растительного масла;– 2 яйца;– 50 граммов петрушки.

Приготовление: