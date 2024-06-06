Важно знать, чтобы себе не навредить: кому нельзя есть кабачки

6 июня 2024, 15:38
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Кабачок имеет много полезных свойств. Однако этот популярный летний овощ, к сожалению, можно есть не всем.

В то же время кабачок употребляют при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, информирует Вкусно 24. Также он полезен для укрепления нервной системы.

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Из-за большого содержания природных антиоксидантов употребление кабачков может снизить риск развития онкологии.

Кому нельзя есть кабачки

Несмотря на всю пользу кабачка, некоторым людям следует быть с ним осторожными, в частности:

  • тем, кто страдает язвой и гастритом, особенно в период обострения;
  • при проблемах с желчным пузырем или печенью;
  • людям, страдающим почечными заболеваниями, связанными с нарушениями выведения калия, ведь соли калия, которые содержатся в кабачках, могут откладываться в почках и формировать камни;
  • беременным женщинами с повышенной секрецией желудочного сока и почечной недостаточностью;

Также следует помнить, что кабачки во время приготовления впитывают много масла, а это может привести к нарушению пищеварения. Особенно, если масло – плохого качества.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для установления диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.

Кабачковые оладьи

Если вы не входите в категорию людей, которым нельзя есть кабачки, приготовьте необычайно вкусные кабачковые оладьи.

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 250 миллилитров молока 2,5%;
– 160 граммов муки;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 30 миллилитров растительного масла;
– 2 яйца;
– 50 граммов петрушки.

Приготовление:

  1. Обрежьте с кабачков все лишнее и натрите их на крупной терке.
  2. Положите тертые кабачки в миску и вбейте яйца. Перемешайте блендером до однородности.
  3. Всыпьте соль и сахар, снова перемешайте.
  4. Добавьте молоко, масло, измельченную петрушку и муку, перемешайте.
  5. Сковородку смажьте маслом и положите на нее порцию теста. Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до румяности.
Автор: Ольга Котів