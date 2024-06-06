Водночас кабачок вживають при анемії, гіпертонії та інших серцево-судинних захворюваннях, інформує Смачно 24. Також він корисний для зміцнення нервової системи.

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Через великий вміст природних антиоксидантів вживання кабачків може знизити ризик розвитку онкології.

Кому не можна їсти кабачки

Попри всю користь кабачка, деяким людям слід бути з ним обережними, зокрема:

тим, хто страждає на виразки та гастрит, особливо в період загострення;

при проблемах з жовчним міхуром або печінкою;

людям, які страждають на ниркові захворювання, пов'язані з порушеннями виведення калію, адже солі калію, які містяться в кабачках, можуть відкладатися в нирках і формувати камені;

вагітним жінками з підвищеною секрецією шлункового соку і нирковою недостатністю;

Також слід пам'ятати, що кабачки під час приготування вбирають багато олії, а це може призвести до порушення травлення. Особливо, якщо олія – поганої якості.

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Кабачкові оладки

Якщо ви не входите до категорії людей, яким не можна їсти кабачки, приготуйте надзвичайно смачні кабачкові оладки.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 250 мілілітрів молока 2,5%;

– 160 грамів борошна;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 30 мілілітрів олії;

– 2 яйця;

– 50 грамів петрушки.

Приготування: