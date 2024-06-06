Водночас кабачок вживають при анемії, гіпертонії та інших серцево-судинних захворюваннях, інформує Смачно 24. Також він корисний для зміцнення нервової системи.

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Через великий вміст природних антиоксидантів вживання кабачків може знизити ризик розвитку онкології.

Кому не можна їсти кабачки

Попри всю користь кабачка, деяким людям слід бути з ним обережними, зокрема:

  • тим, хто страждає на виразки та гастрит, особливо в період загострення;
  • при проблемах з жовчним міхуром або печінкою;
  • людям, які страждають на ниркові захворювання, пов'язані з порушеннями виведення калію, адже солі калію, які містяться в кабачках, можуть відкладатися в нирках і формувати камені;
  • вагітним жінками з підвищеною секрецією шлункового соку і нирковою недостатністю;

Також слід пам'ятати, що кабачки під час приготування вбирають багато олії, а це може призвести до порушення травлення. Особливо, якщо олія – поганої якості.

Кабачкові оладки

Якщо ви не входите до категорії людей, яким не можна їсти кабачки, приготуйте надзвичайно смачні кабачкові оладки.

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Обріжте з кабачків все зайве та натріть їх на грубій терці.
  2. Покладіть терті кабачки у миску та вбийте яйця. Перемішайте блендером до однорідності.
  3. Всипте сіль та цукор і знову перемішайте.
  4. Додайте молоко, олію, подрібнену петрушку та борошно і перемішайте.
  5. Пательню змастіть олією та покладіть на неї порцію тіста. Смажте млинці на середньому вогні з двох боків до рум'яності.