Аджика для многих является самым желанным "зимним" вкусом. Ее острота согревает, а сочетание с другими блюдами дарит отличный вкусовой опыт. Наиболее распространена аджика из томатов, но иногда стоит обращать с протоптанной тропы и пробовать что-то новое и оригинальное.
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Рецепт аджики из слив
Время: 1,5 часа
Порций: 4
Пикантный соус / Фото Obzarciuch
Ингредиенты:
- 1 килограмм слив;
- 2 спелых перца чили;
- 2 помидора;
- 2 столовые ложки соли и сахара;
- 100 грамм чеснока.
Приготовление:
- Помойте сливы и уберите кость, из перца чили удалите семена.
- Пропустите сливы и перец через мясорубку.
- Соедините сливы с перцем в кастрюле с толстым дном и варите на медленном огне.
- Пока варится соус, очистите чеснок и мелко нашинкуйте его. Помидоры протрите через сито, предварительно сняв с них кожуру. Это можно сделать очень просто, если замочить помидоры в кипятке на 30 секунд.
- Когда сливы с перцем стушуются около 30 минут, добавьте в кастрюлю помидоры, чеснок, сахар и соль. Все ингредиенты варятся еще 5 минут – и аджика готова!
- Разлейте пикантный соус в простерилизованные банки.