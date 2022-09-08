Помойте сливы и уберите кость, из перца чили удалите семена

Помойте сливы и уберите кость, из перца чили удалите семена

Помойте сливы и уберите кость, из перца чили удалите семена

Пропустите сливы и перец через мясорубку.

Пропустите сливы и перец через мясорубку.

Пропустите сливы и перец через мясорубку.

Соедините сливы с перцем в кастрюле с толстым дном и варите на медленном огне.

Соедините сливы с перцем в кастрюле с толстым дном и варите на медленном огне.

Соедините сливы с перцем в кастрюле с толстым дном и варите на медленном огне.