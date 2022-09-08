Аджика для многих является самым желанным "зимним" вкусом. Ее острота согревает, а сочетание с другими блюдами дарит отличный вкусовой опыт. Наиболее распространена аджика из томатов, но иногда стоит обращать с протоптанной тропы и пробовать что-то новое и оригинальное.

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Рецепт аджики из слив

Время: 1,5 часа
Порций: 4

Пикантный соус / Фото Obzarciuch

Ингредиенты:

  • 1 килограмм слив;
  • 2 спелых перца чили;
  • 2 помидора;
  • 2 столовые ложки соли и сахара;
  • 100 грамм чеснока.

Приготовление:

  1. Помойте сливы и уберите кость, из перца чили удалите семена.
  2. Пропустите сливы и перец через мясорубку.
  3. Соедините сливы с перцем в кастрюле с толстым дном и варите на медленном огне.
  4. Пока варится соус, очистите чеснок и мелко нашинкуйте его. Помидоры протрите через сито, предварительно сняв с них кожуру. Это можно сделать очень просто, если замочить помидоры в кипятке на 30 секунд.
  5. Когда сливы с перцем стушуются около 30 минут, добавьте в кастрюлю помидоры, чеснок, сахар и соль. Все ингредиенты варятся еще 5 минут – и аджика готова!
  6. Разлейте пикантный соус в простерилизованные банки.