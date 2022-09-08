Аджика для багатьох є найбільш жаданим "зимовим" смаком. Її гострота зігріває, а поєднання з іншими стравами дарує чудовий смаковий досвід. Найбільш поширеною є аджика з томатів, але інколи варто звертати з протоптаної стежини та пробувати щось нове та оригінальне.

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Рецепт аджики зі слив

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Пікантний соус / Фото Obzarciuch

Інгредієнти:

  • 1 кілограм слив;
  • 2 стиглих перців чилі;
  • 2 помідори;
  • 2 столові ложки солі та цукру;
  • 100 грамів часнику.

Приготування:

  1. Помийте сливи та заберіть кістку, з перцю чилі видаліть насінини.
  2. Пропустіть сливи та перець через м’ясорубку.
  3. З’єднайте сливи з перцем у каструлі з товстим дном та варіть на повільному вогні.
  4. Поки вариться соус, очистіть часник і дрібно наріжте його. Помідори перетріть через сито, попередньо знявши з них шкірку. Це можна зробити дуже просто, якщо замочити помідори в окропі на 30 секунд.
  5. Коли сливи з перцем стушкуються близько 30 хвилин, додайте в каструлю помідори, часник, цукор і сіль. Всі інгредієнти варяться ще 5 хвилин – і аджика готова!
  6. Розлийте пікантний соус у простерилізовані банки.