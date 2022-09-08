Аджика для багатьох є найбільш жаданим "зимовим" смаком. Її гострота зігріває, а поєднання з іншими стравами дарує чудовий смаковий досвід. Найбільш поширеною є аджика з томатів, але інколи варто звертати з протоптаної стежини та пробувати щось нове та оригінальне.

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Рецепт аджики зі слив

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Пікантний соус / Фото Obzarciuch

Інгредієнти:

1 кілограм слив;

2 стиглих перців чилі;

2 помідори;

2 столові ложки солі та цукру;

100 грамів часнику.

Приготування: