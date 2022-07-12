Консервация из малины в своем соке
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Приготовление:
- Перед приготовлением обязательно переберите малину, чтобы все ягоды были целыми и невредимыми. Осторожно промойте в воде малину и просушите на слое бумажного полотенца.
- Простерилизуйте банки для консервации.
- Чтобы малина осталась целой, высыпайте ее в банку чередуя с сахаром.
- Накройте банки с малиной крышками и снова простерилизуйте в большой кастрюле с кипятком. Проварите все 10 – 15 минут.
- Закройте банки с помощью ключа для консервирования. Переверните их крышками вниз, накройте кухонным полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Готовую консервацию храните в темном и прохладном месте.
Приятного тебе аппетита!
Варенье из малины / Фото farmers almanac
Консервация из малины "пятиминутка"
Приготовление:
- Засыпьте малину сахаром и оставьте на 3 – 5 часов, чтобы она пустила сок.
- Отправьте ее на плиту и проварите на медленном огне до кипения.
- Простерилизуйте банки и крышки.
- Одновременно простерилизовать банки вместе с крышками.
- Кипящее варенье разлейте в банки. Чтобы они не треснули, опустите в них ложку.
- Закройте банки крышками с помощью ключа. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться.
Приятного тебе аппетита!
Консервация из малины без варки
Приготовление:
- Разомните малину до состояния жидкого однородного пюре.
- Добавьте к малиновому пюре мед и тщательно перемешайте. Соотношение ягод и меда 1:1.
- Готовое варенье разложите по банкам и храните в холодильнике.
- Помните срок хранения сырого варенья 6 месяцев.
Приятного тебе аппетита!