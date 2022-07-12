Консервация из малины в своем соке

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Приготовление:

  1. Перед приготовлением обязательно переберите малину, чтобы все ягоды были целыми и невредимыми. Осторожно промойте в воде малину и просушите на слое бумажного полотенца.
  1. Простерилизуйте банки для консервации.
  1. Чтобы малина осталась целой, высыпайте ее в банку чередуя с сахаром.
  1. Накройте банки с малиной крышками и снова простерилизуйте в большой кастрюле с кипятком. Проварите все 10 – 15 минут.
  1. Закройте банки с помощью ключа для консервирования. Переверните их крышками вниз, накройте кухонным полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  1. Готовую консервацию храните в темном и прохладном месте.

Приятного тебе аппетита!


Варенье из малины / Фото farmers almanac

Консервация из малины "пятиминутка"

Приготовление:

  1. Засыпьте малину сахаром и оставьте на 3 – 5 часов, чтобы она пустила сок.
  1. Отправьте ее на плиту и проварите на медленном огне до кипения.
  1. Простерилизуйте банки и крышки.
  1. Одновременно простерилизовать банки вместе с крышками.
  1. Кипящее варенье разлейте в банки. Чтобы они не треснули, опустите в них ложку.
  1. Закройте банки крышками с помощью ключа. Переверните банки верх дном, накройте полотенцем и оставьте охлаждаться.

Приятного тебе аппетита!

Консервация из малины без варки

Приготовление:

  1. Разомните малину до состояния жидкого однородного пюре.
  1. Добавьте к малиновому пюре мед и тщательно перемешайте. Соотношение ягод и меда 1:1.
  1. Готовое варенье разложите по банкам и храните в холодильнике.
  1. Помните срок хранения сырого варенья 6 месяцев.

Приятного тебе аппетита!