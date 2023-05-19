Насыщенный аромат лимонов – это фантастический эффект, ради которого стоит набраться немного терпения. Единственное, о чем вам стоит позаботиться, это две герметичных банки вместимостью по 500 грамм.
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Рецепт консервированных лимонов
Время: менее 30 минут
Порций: 2 баночки
Приготовление:
- Хорошо вымойте банки и простерилизуйте в духовке.
- Чистим лимоны, разрезаем вдоль пополам. Снова разрезаем вдоль, чтобы разделить лимоны на 3 длинные и тонкие части.
- Плотно накладываем лимоны в банки, хорошо пересыпаем их солью. Также на этом этапе можно добавлять излюбленные травы и специи.
- Хорошо трамбуем лимоны, посыпаем солью и закрываем.
- Оставляем банки на 3 месяца в темном и прохладном месте. Каждый день их нужно переворачивать, чтобы на дне всегда была соль.
- После вскрытия лимоны храним в холодильнике. Для блюд нам нужна только кожура: просто стоит натереть ее и добавить к рыбе или гарнирам.
- Да, ждать этих лимонов придется долго, но поверьте – аромат и вкус точно того стоят.