Насичений аромат лимонів – це фантастичний ефект, заради якого вартує набратися трішки терпіння. Єдине, про що вам варто потурбуватися, це дві герметичні банки місткістю по 500 грамів.

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Рецепт консервованих лимонів

Час: менше 30 хвилин

Порцій: 2 баночки

Інгредієнти:

– 10 – 15 лимонів;

– 250 грамів морської солі;

– 2 палички кориці (за бажанням);

– 2 сушених червоних чилі (за бажанням);

– 4 лаврові листки (за бажанням).

Приготування: