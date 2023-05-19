Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоны

Хорошо вымойте банки и простерилизуйте в духовке.

Хорошо вымойте банки и простерилизуйте в духовке.

Хорошо вымойте банки и простерилизуйте в духовке.

Снова разрезаем вдоль, чтобы разделить лимоны на 3 длинные и тонкие части.

Снова разрезаем вдоль, чтобы разделить лимоны на 3 длинные и тонкие части.

Чистим лимоны, разрезаем вдоль пополам. Снова разрезаем вдоль, чтобы разделить лимоны на 3 длинные и тонкие части.

Также на этом этапе можно добавлять излюбленные травы и специи.

Также на этом этапе можно добавлять излюбленные травы и специи.

Плотно накладываем лимоны в банки, хорошо пересыпаем их солью.

Плотно накладываем лимоны в банки, хорошо пересыпаем их солью.

Плотно накладываем лимоны в банки, хорошо пересыпаем их солью. Также на этом этапе можно добавлять излюбленные травы и специи.

Хорошо трамбуем лимоны, посыпаем солью и закрываем.

Хорошо трамбуем лимоны, посыпаем солью и закрываем.

Хорошо трамбуем лимоны, посыпаем солью и закрываем.