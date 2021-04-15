Пряная и ароматная корица – самая популярная специя в кулинарии. Мы подготовили для вас материал о ее полезных свойствах для здоровья.

Корица или цинамон – специя с пряным сладким вкусом. Ее получают из коры высушенного дерева, которое растет в Шри-Ланке и в Южной Индии.

Лучшей считается специя из Шри-Ланки. Она изготавливается из тонкой мягкой коры светло-желтоватого или коричневого цвета, имеет приятный аромат, сладкий и приятный вкус.

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Однако большинство изготавливается из коричника китайского или кассии, которая растет в Китае, Вьетнаме и Индонезии, где используют более грубые слои коры и корица не такая качественная.

Приправа представляет собой 6-10 слоев тонкой внутренней коры, свернутую в трубочки, сразу же после отделения от дерева, которые сушат и разрезают на палочки. Чем тоньше кора, тем тоньше аромат корицы.

В магазинах продается приправа в виде палочек или молотая в порошок. Палочки корицы дольше сохраняют свой аромат в течение года. Молотый хранят не более 6 месяцев в герметичных стеклянных банках в темном сухом месте.

Палочки корицы / Фото Unsplash

– польза

Корица обладает противовоспалительным, антибактериальным действием, укрепляет иммунитет, расширяет сосуды, способствует активной работе мозга, снижает уровень сахара и холестерина в крови, улучшает сердечно-сосудистую систему, способствует нормализации пищеварения и похудению, предотвращает болезни Альцгеймера.

– противопоказания

В корице содержится кумарин, который негативно влияет на здоровье. Поэтому употреблять специю лучше в умеренных количествах. Нельзя употреблять беременным, кормящим мамам, детям до двух лет, лицам с аллергией на продукт, тем у кого низкий уровень свертываемости крови и высокое давление, при высокой температуре и кровотечениях.

Синнабон с корицей / Фото Unsplash

– применение в кулинарии

В кулинарии специю используют для приготовления различных блюд: каша, десертов, выпечки, напитков, мяса и запеченных фруктов в духовке.