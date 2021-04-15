Пряна та ароматна кориця – найпопулярніша спеція в кулінарії. Ми підготували для вас матеріал про її корисні властивості для здоров'я.

Кориця або цинамон – спеція з пряним солодким смаком. Її отримують з кори висушеного дерева, яке росте на Шрі-Ланці та в Південній Індії.

Найкращою вважається спеція зі Шрі-Ланки. Вона виготовляється з тонкої м'якої кори ясно-жовтуватого або коричневого кольору, має приємний аромат, солодкий і приємний смак.

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Проте більшість виготовляється з коричника китайського, або кассії, яка росте у Китаї, В'єтнамі та Індонезії, де використовують більш грубі шари кори та кориця не така якісна.

Приправа являє собою 6-10 шарів найтоншої внутрішньої кори, згорнуті у трубочки після відділення від дерева, які сушать та розрізають на палички. Чим тонша кора, тим тонший аромат кориці.

У магазинах продається приправа у вигляді паличок та мелена у порошок. Палички кориці довше зберігають свій аромат, протягом року. Мелену зберігають не більше 6 місяців у герметичних скляних банках в темному сухому місці.

Палички кориці/Фото Unsplash

– користь

Кориця має протизапальну, антибактеріальну дію, зміцнює імунітет, розширює судини, сприяє активній роботі мозку, знижує рівень цукру та холестерину в крові, покращує серцево-судинну систему, сприяє нормалізації травлення та схудненню, запобігає хворобі Альцгеймера.

– протипоказання

У кориці міститься кумарин, який негативно впливає на здоров'я. Тому вживати спецію ліпше у помірних кількостях. Не можна вживати вагітним, мамам, що годують, дітям до двох років, особам на алергію на продукт, тим у кого низький рівень згортання крові та високий тиск, при високій температурі та кровотечах.

Сінабон з корицею/Фото Unsplash

– застосування в кулінарії

В кулінарії спецію використовують для приготування різноманітних страв: до каш, десертів, випічки, напоїв, до м'яса та фруктів, запечених у духовці.