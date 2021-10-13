Полезные советы: как вкусно и правильно приготовить картофель
Источник:24 канал
Универсальность – одна из лучших черт картофеля. Многие сорта и множество способов приготовления делают его продуктом на все случаи жизни.
При покупке овоща обратите внимание на твердый и гладкий картофель. Старайтесь избегать картофеля с морщинистой или увядшей кожурой, мягкими темными участками и срезанными поверхностями.
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Для салатов лучше подходит молодой картофель: он имеет более тонкую кожуру и более твердый.
Блюдо для любого стола / Фото Unsplash
Впрочем, самым популярным остается картофельное пюре, которое украинцы любят не только в повседневном обиходе, но и на праздничных столах. Чтобы блюдо получилось очень удачным, нужно знать о некоторых советах от кулинаров.
Советы для вкусного картофельного пюре
- При подаче картофель может потемнеть. Предотвратить это поможет лимонный сок – просто добавьте столовую ложку во время варки.
- Немного чеснока, соль, стебли петрушки, укропа и щепотка сушеного розмарина подарят блюду невероятный аромат.
- Кусочек сливочного масла поможет картофелю быстрее свариться и придаст приятный вкус.
- Небольшая порция рассола защитит картофель от разваривания.
- Картофель лучше варить на минимальном огне.
- Молоко для пюре должно быть теплым. Использовать блендер не желательно – пюре надо делать с помощью толкушки.