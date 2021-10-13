Полезные советы: как вкусно и правильно приготовить картофель

Универсальность – одна из лучших черт картофеля. Многие сорта и множество способов приготовления делают его продуктом на все случаи жизни.

При покупке овоща обратите внимание на твердый и гладкий картофель. Старайтесь избегать картофеля с морщинистой или увядшей кожурой, мягкими темными участками и срезанными поверхностями.

Интересно 130-метровая вкуснятина: в Киеве приготовили самую длинную в мире шаурму – фото рекордного блюда

Для салатов лучше подходит молодой картофель: он имеет более тонкую кожуру и более твердый.

Блюдо для любого стола / Фото Unsplash

Впрочем, самым популярным остается картофельное пюре, которое украинцы любят не только в повседневном обиходе, но и на праздничных столах. Чтобы блюдо получилось очень удачным, нужно знать о некоторых советах от кулинаров.

Советы для вкусного картофельного пюре