При купівлі овоча зверніть увагу на тверду та гладку картоплю. Намагайтеся уникати картоплі зі зморшкуватою або зів’ялою шкіркою, м’якими темними ділянками та зрізаними поверхнями.
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Для салатів краще підходить молода картопля: вона має тоншу шкірку та більш тверда.
Страва для будь-якого столу / Фото Unsplash
Втім, найбільш популярним залишиться картопляне пюре, яке українці полюбляють не лише в повсякденному вжитку, а й на святкових столах. Щоб страва вийшла максимально вдалою, потрібно знати про деякі поради від кулінарів.
Поради для надзвичайного картопляного пюре
- При подачі картопля може потемніти. Запобігти цьому допоможе лимонний сік – просто додайте столову ложку під час варіння.
- Трішки часнику, сіль, стебла петрушки, кропу та дрібка сушеного розмарину подарують страві неймовірний аромат.
- Шматочок вершкового масла допоможе картоплі швидше зваритися та додасть приємного смаку.
- Невеличка порція розсолу захистить картоплю від розварювання.
- Картоплю найкраще варити на мінімальному вогні.
- Молоко для пюре має бути теплим. Використовувати блендер не бажано – пюре треба робити за допомогою товкачки.