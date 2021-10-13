При купівлі овоча зверніть увагу на тверду та гладку картоплю. Намагайтеся уникати картоплі зі зморшкуватою або зів’ялою шкіркою, м’якими темними ділянками та зрізаними поверхнями.

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Для салатів краще підходить молода картопля: вона має тоншу шкірку та більш тверда.

Страва для будь-якого столу / Фото Unsplash

Втім, найбільш популярним залишиться картопляне пюре, яке українці полюбляють не лише в повсякденному вжитку, а й на святкових столах. Щоб страва вийшла максимально вдалою, потрібно знати про деякі поради від кулінарів.

Поради для надзвичайного картопляного пюре