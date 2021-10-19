Пельмени – очень популярное, практичное и даже универсальное блюдо. В каждом доме есть пакетик с пельменями или варениками, приготовленный на тот момент, когда гости на пороге или нет времени готовить ужин. В приготовлении пельменей важны два пункта: сочная начинка и эластичное тесто.

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Изделия из такого теста подвергаются заморозке и не расползаются после варки. Такой рецепт прекрасно подойдет для приготовления вареников или даже чебуреков.

Заварное тесто

Время: 30 минут
Порцй: 4

Идеальный рецепт / Фото Unsplash

Ингредиенты :

  • 3 стакана просеянной муки;
  • 3 столовые ложки масла;
  • 0,5 чайной ложки соли;
  • 1 стакан (такой же по объему, как муки) кипятка.

Приготовление:

  1. В предварительно просеянную муку (лучше даже два раза) вливаем масло и добавляем масло и соль.
  2. В мучную смесь добавляем кипяток и все быстро перемешиваем ложкой.
  3. Когда масса немного остынет (но не полностью), аккуратно замешиваем тесто.
  4. Тесто сначала будет рассыпчатое, однако после нескольких минут замеса оно станет эластичным.
  5. Тесто не нужно долго месить. Теперь накрываем его полотенцем или лучше пленкой и отставляем буквально на 3 5 минут, чтобы оно "отдохнуло".
  6. Идеальное тесто для вареников или пельменей готово.

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