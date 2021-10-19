Пельмені – надзвичайно популярна, практична та навіть універсальна страва. У кожній домівці є пакетик з пельменями чи варениками, які приготовані на той момент, коли гості на порозі або немає часу готувати вечерю. У приготуванні пельменів важливі два пункти: соковита начинка та еластичне тісто.
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Вироби з такого тіста піддаються заморожуванню та не розлазяться після варіння. Такий рецепт чудово підійде для приготування вареників або навіть чебуреків.
Заварне тісто
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Ідеальний рецепт / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 3 склянки просіяного борошна;
- 3 столові ложки олії;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 1 склянка (така ж по об'єму, як борошна) кип'ятку.
Приготування:
- У попередньо просіяне борошно (краще навіть два рази) вливаємо олію та додаємо олію та сіль.
- У борошняну суміш додаємо окріп і все швидко перемішуємо ложкою.
- Коли маса трішки вистигне (але не повністю), акуратно замішуємо тісто.
- Тісто спочатку буде розсипчасте, проте після кількох хвилин замішування воно стане еластичним.
- Тісто не потрібно довго місити. Тепер накриваємо його рушником чи краще плівкою і відставляємо буквально на 3 – 5 хвилин, щоб воно “відпочило”.
- Ідеальне тісто для вареників чи пельменів готове.
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