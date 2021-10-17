На первый взгляд из замораживанием не должно возникнуть никаких трудностей: приготовил блюдо – дал остыть – поставил в морозилку. Но этот процесс имеет свои тонкости и секреты.

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Если правильно все сделать – пища может храниться в морозилке очень длительный срок. В худшем случае вы разморозите далеко не съедобную пищу. Есть 5 ключевых факторов, на которые обязательно надо обращать внимание при замораживании готовых блюд.

Готовая еда – экономия времени / Фото Pinterest

Еда должна быть холодной

Правило, которое знают все, но все равно нарушают из-за спешки. Теплая пища создает влагу и вызывает замерзания конденсата.

Двойная емкость

Положите еду в контейнер, который, в свою очередь, поместите в пакет с зиппером. Так пища лучше сохранит все свои вкусовые свойства.

Место хранения

Готовую пищу нужно хранить в центре морозильной камеры. Таким образом она будет в хорошем расстоянии от наиболее холодных зон морозилки, которые, как правило, расположены снизу.

Продумывание заранее

Готовые блюда – не единственная опция для замораживания. Также можно заморозить готовые продукты, которые станут ингредиентами для различных блюд. Такой подход позволит сэкономить много времени в будущем.

Добавляйте свежие ингредиенты

Как бы вы не пытались, размороженное блюдо никогда не будет иметь того же эффекта, что свежее. Но выровнять ситуацию помогут свежие приложения, такие как овощи и салат. Такой баланс позволит побаловать себя яркими вкусами блюда.