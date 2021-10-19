Полезно знать: как приготовить идеальное тесто для пельменей и другие интересные лайфхак

В каждом доме должен быть вкусный, проверенный и главное – не слишком сложный рецепт домашнего теста на пельмени или вареники. В результате приготовления должно получиться мягкое, эластичное и вкусное тесто.

Пельмени – очень популярное, практичное и даже универсальное блюдо. В каждом доме есть пакетик с пельменями или варениками, приготовленный на тот момент, когда гости на пороге или нет времени готовить ужин. В приготовлении пельменей важны два пункта: сочная начинка и эластичное тесто.

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Изделия из такого теста подвергаются заморозке и не расползаются после варки. Такой рецепт прекрасно подойдет для приготовления вареников или даже чебуреков.

Заварное тесто

Время: 30 минут

Порцй: 4

Идеальный рецепт / Фото Unsplash

Ингредиенты :

3 стакана просеянной муки;

3 столовые ложки масла ;

0,5 чайной ложки соли;

1 стакан (такой же по объему, как муки) кипятка .

Приготовление:

В предварительно просеянную муку (лучше даже два раза) вливаем масло и добавляем масло и соль. В мучную смесь добавляем кипяток и все быстро перемешиваем ложкой. Когда масса немного остынет (но не полностью), аккуратно замешиваем тесто. Тесто сначала будет рассыпчатое , однако после нескольких минут замеса оно станет эластичным. Тесто не нужно долго месить . Теперь накрываем его полотенцем или лучше пленкой и отставляем буквально на 3 – 5 минут , чтобы оно " отдохнуло " . Идеальное тесто для вареников или пельменей готово .

Полезные советы

Во время лепки пельменей следует накрыть тесто , которое не используется , поскольку оно быстро обветриваться .



Для приготовления вкусных пельменей следует выбрать фарш с добавлением небольшой порции сала.



Если фарш слишком густой – следует добавить в него воды.



Пельмени любят лук и зелень.



Нельзя долго вымешивать фарш , поскольку он может забиться , и тогда начинка получится не такой вкусной.

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