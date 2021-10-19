Полезно знать: как приготовить идеальное тесто для пельменей и другие интересные лайфхак
Источник:Инстаграм Ольги Борачковой
В каждом доме должен быть вкусный, проверенный и главное – не слишком сложный рецепт домашнего теста на пельмени или вареники. В результате приготовления должно получиться мягкое, эластичное и вкусное тесто.
Пельмени – очень популярное, практичное и даже универсальное блюдо. В каждом доме есть пакетик с пельменями или варениками, приготовленный на тот момент, когда гости на пороге или нет времени готовить ужин. В приготовлении пельменей важны два пункта: сочная начинка и эластичное тесто.
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Изделия из такого теста подвергаются заморозке и не расползаются после варки. Такой рецепт прекрасно подойдет для приготовления вареников или даже чебуреков.
Заварное тесто
Время: 30 минут
Порцй: 4
Ингредиенты :
- 3 стакана просеянной муки;
- 3 столовые ложки масла;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 1 стакан (такой же по объему, как муки) кипятка.
Приготовление:
- В предварительно просеянную муку (лучше даже два раза) вливаем масло и добавляем масло и соль.
- В мучную смесь добавляем кипяток и все быстро перемешиваем ложкой.
- Когда масса немного остынет (но не полностью), аккуратно замешиваем тесто.
- Тесто сначала будет рассыпчатое, однако после нескольких минут замеса оно станет эластичным.
- Тесто не нужно долго месить. Теперь накрываем его полотенцем или лучше пленкой и отставляем буквально на 3 – 5 минут, чтобы оно "отдохнуло".
- Идеальное тесто для вареников или пельменей готово.
Во время лепки пельменей следует накрыть тесто, которое не используется, поскольку оно быстро обветриваться.
Для приготовления вкусных пельменей следует выбрать фарш с добавлением небольшой порции сала.
Если фарш слишком густой – следует добавить в него воды.
Пельмени любят лук и зелень.
Нельзя долго вымешивать фарш, поскольку он может забиться, и тогда начинка получится не такой вкусной.
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