Король французской кухни: готовим легенарний соус бешамель
25 сентября 2021 , 17:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Бешамель – изысканный и элегантный соус, который покорил французов. Его вкус неповторимый, но добавлять его можно далеко не во все блюда.
Французские кулинары с большим уважением относятся к соусу бешамель. Его вкус побуждает полить им все возможные блюда, но французы не допускают такого подхода и сохраняют верность традициям.
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Обычно бешамель подают в виде горячей или холодной подливки. Он идеально дополняет любое белое мясо: птицу, кролика или рыбу. Также его подают с пастой и различными запеканками с мясом.
Бешамель – изящное дополнение к белому мясу / Фото Pixabay
Классический рецепт соуса бешамель
Ингредиенты
- молоко – 1,5 стакана;
- сливочное масло – 100 грамм;
- мука – 2 столовые ложки;
- соль, черный перец – по вкусу.
Приготовление
- Сотейник должен быть с толстым дном, молоко – комнатной температуры или чуть подогретое, масло тоже должно быть мягким.
- Кладем масло в сотейник и включаем средний огонь. Сразу добавляем муку.
- Помешиваем соус деревянной ложкой. Через 2 – 3 минуты после жарки мука в масле должна немного потемнеть.
- Медленно, тоненькой струйкой вливаем молоко. Постоянно мешаем соус, чтобы он был густым и однородным.
- Посолите и поперчите соус и снимайте его с огня – доводить до кипения его не нужно.
Приятного аппетита!