Король французской кухни: готовим легенарний соус бешамель

Бешамель – изысканный и элегантный соус, который покорил французов. Его вкус неповторимый, но добавлять его можно далеко не во все блюда.

Французские кулинары с большим уважением относятся к соусу бешамель. Его вкус побуждает полить им все возможные блюда, но французы не допускают такого подхода и сохраняют верность традициям.

К теме Детские блюда с курицей на каждый день: сочные митболы, нагетсы и котлеты с сырной начинкой

Обычно бешамель подают в виде горячей или холодной подливки. Он идеально дополняет любое белое мясо: птицу, кролика или рыбу. Также его подают с пастой и различными запеканками с мясом.

Бешамель – изящное дополнение к белому мясу / Фото Pixabay

Классический рецепт соуса бешамель

Ингредиенты

молоко – 1,5 стакана;

сливочное масло – 100 грамм;

мука – 2 столовые ложки;

соль, черный перец – по вкусу.

Приготовление

Сотейник должен быть с толстым дном, молоко – комнатной температуры или чуть подогретое, масло тоже должно быть мягким. Кладем масло в сотейник и включаем средний огонь. Сразу добавляем муку. Помешиваем соус деревянной ложкой. Через 2 – 3 минуты после жарки мука в масле должна немного потемнеть. Медленно, тоненькой струйкой вливаем молоко. Постоянно мешаем соус, чтобы он был густым и однородным. Посолите и поперчите соус и снимайте его с огня – доводить до кипения его не нужно.

Приятного аппетита!