Французькі кулінари з великою повагою ставляться до соусу бешамель. Його смак спонукає полити ним усі можливі страви, але французи не допускають такого підходу та зберігають вірність традиціям.
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Зазвичай бешамель подають у вигляді гарячої або холодної підливки. Він ідеально доповнює будь-яке біле м'ясо: птицю, кролика або рибу. Також його подають з пастою та різноманітними запіканками з м'ясом.
Бешамель – витончене доповнення до білого м'яса / Фото Pixabay
Класичний рецепт соусу бешамель
Інгредієнти
- молоко – 1,5 склянки;
- вершкове масло – 100 грам;
- борошно – 2 столові ложки;
- сіль, чорний перець – до смаку.
Приготування
- Сотейник має бути з товстим дном, молоко – кімнатної температури або трішки підігріте, масло теж має бути м'яким.
- Кладемо масло у сотейник та вмикаємо середній вогонь. Одразу додаємо борошно.
- Помішуємо соус дерев'яною ложкою. Через 2 – 3 хвилини борошно в маслі має піджаритись та трішки потемніти.
- Повільно, тоненькою цівкою вливаємо молоко. Постійно мішаємо соус, щоб він був густим та однорідним.
- Посоліть та поперчіть соус та знімайте його з вогню – доводити до кипіння його не потрібно.
Смачного!