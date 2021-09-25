Французькі кулінари з великою повагою ставляться до соусу бешамель. Його смак спонукає полити ним усі можливі страви, але французи не допускають такого підходу та зберігають вірність традиціям.

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Зазвичай бешамель подають у вигляді гарячої або холодної підливки. Він ідеально доповнює будь-яке біле м'ясо: птицю, кролика або рибу. Також його подають з пастою та різноманітними запіканками з м'ясом.

Бешамель – витончене доповнення до білого м'яса / Фото Pixabay

Класичний рецепт соусу бешамель

Інгредієнти

  • молоко – 1,5 склянки;
  • вершкове масло – 100 грам;
  • борошно – 2 столові ложки;
  • сіль, чорний перець – до смаку.

Приготування

  1. Сотейник має бути з товстим дном, молоко – кімнатної температури або трішки підігріте, масло теж має бути м'яким.
  2. Кладемо масло у сотейник та вмикаємо середній вогонь. Одразу додаємо борошно.
  3. Помішуємо соус дерев'яною ложкою. Через 2 – 3 хвилини борошно в маслі має піджаритись та трішки потемніти.
  4. Повільно, тоненькою цівкою вливаємо молоко. Постійно мішаємо соус, щоб він був густим та однорідним.
  5. Посоліть та поперчіть соус та знімайте його з вогню – доводити до кипіння його не потрібно.

Смачного!