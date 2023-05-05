Накануне коронации короля Чарльза хватает ажиотажа. Есть много увлекательных деталей: кто будет присутствовать на церемонии 6 мая, как будет происходить такое значимое событие, к чему будет приковано главное внимание? Одна из самых больших интриг касается меню: во время праздничного застолья запретили использование двух продуктов.

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По просьбе королевы-консорта Камиллы на празднике не будет чеснока и чили. Об этом сообщил сын Камиллы Том Паркер Боулз, кулинарный критик и автор многочисленных книг о еде.

Королева Камилла ввела запрет на острые приправы / Фото Getty Images

Просьба королевы-консорта сводится к личным предпочтениям.

Она не любит чили и другие острые специи,

– поделился сын в подкасте.

Он также добавил, что на столь важном событии нужно быть осторожными, чтобы не получить расстройство желудка. Что касается чеснока, Паркер Боулз обратил внимание на "социальные причины", поскольку чеснок может вызвать неприятный запах дыхания. Паркер Боулз также поделился любимой едой Камиллы – это рыба и свежие овощи, особенно выращенные в ее саду.

Королевская семья и специи

Предпочтения королевы-консорта не станут неожиданностью для тех, кто следит за семьей королевской семьи, поскольку исторически семья держится подальше от острых блюд на официальных мероприятиях. Помимо возможного расстройства желудка причиной могут быть другие физические последствия, например чрезмерное потоотделение. Как и Камилла, покойная королева Елизавета II тоже не была поклонницей острой пищи и тоже в свое время запрещала чеснок.

В 2000 году Би-би-си сообщило, что поварам итальянского дворца, где гостями были Елизавета II и принц Филипп, было приказано избегать чеснока, а также длинных спагетти и пикантных томатных соусов.