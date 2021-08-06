Королевский стиль: чем ежедневно завтракает Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская известная икона стиля, которая вместе с семьей исповедует здоровый образ жизни. Особенности их питания интересуют весь мир.

Сохранять изящество, свежесть и молодость Кейт Миддлтон помогает сбалансированное питание. По словам инсайдеров, держать себя в тонусе герцогине помогает один продукт, который всегда присутствует в ее завтраке.

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Речь идет о спирулине – сказочно питательной водоросли. В 1 грамме этого продукта полезных веществ столько, сколько в 1 килограмме овощей! Спирулина содержит в 100 раз больше витамина B 1 , чем говядина, в 25 раз больше витамина А, чем морковь, и в 100 раз больше биодоступного железа, чем яблоки.



Полезная добавка к завтраку / Фото Gazeta.ua

Герцогиня добавляет спирулину в свой утренний смузи. Рецепт его очень прост: в блендере Кейт смешивает водоросли, шпинат, банан или яблоко, немного лимонного сока и голубику.

Кейт любит сама готовить завтраки для семьи / Фото Rex Features

Кейт Миддлтон хорошо известен тот факт, что спирулина стимулирует работу иммунной системы. Также она помогает контролировать аппетит, уменьшает тягу к сладкому, повышает уровень энергии и запускает детоксикацию организма.