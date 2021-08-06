Зберігати витонченість, свіжість та молодість Кейт Міддлтон допомагає збалансоване харчування. За словами інсайдерів, тримати себе в тонусі герцогині допомагає один продукт, який завжди присутній у її сніданку.

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Ідеться про спіруліну – казково поживну водорість. В 1 грамі цього продукту корисних речовин стільки, скільки в 1 кілограмі овочів! Спіруліна містить в 100 разів більше вітаміну B 1 , ніж яловичина, у 25 разів більше вітаміну А, ніж морква, і в 100 разів більше біодоступного заліза, ніж яблука.



Корисна добавка до сніданку / Фото Gazeta.ua

Герцогиня додає спіруліну у свій сніданковий смузі. Рецепт його максимально простий: у блендері Кейт змішує водорості, шпинат, банан або яблуко, трохи лимонного соку та лохину.

Кейт любить сама готувати сніданки для сім'ї / Фото Rex Features

Кейт Міддлтон добре відомий той факт, що спіруліна стимулює роботу імунної системи. Також вона допомагає контролювати апетит, зменшує тягу до солодкого, підвищує рівень енергії та запускає детоксикацію організму.