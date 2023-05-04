Какую еду подавали на коронации королевы Елизаветы: вы точно сможете приготовить это блюдо

Для коронации королевы Елизаветы II было создано невероятное блюдо – нежную курицу с карри. Несмотря на то, что еда была создана для важной церемонии, каждый сможет воспроизвести ее на собственной кухне.

В рамках коронационного обеда 2 июня 1953 года гостям подавали "Poulet Reine Elizabeth" – блюдо, которое стало просто легендарным в Великобритании. Учитывая, что большая часть страны по-прежнему ощущала последствия послевоенного времени, это был довольно примечательный список ингредиентов.

Интересно Маринованная курятина – идеальное блюдо для отдыха на природе: как ее приготовить по-новому

Поваров вдохновила праздничная курица, созданная к серебряному юбилею короля Георга V в 1935 году. Теперь это популярная начинка для сэндвичей, которую англичане пробуют минимум раз в неделю. Просмотрите список любимых блюд королевской семьи здесь.

Знаковое событие / Фото Getty Images

Для того чтобы блюдо смаковало по-особому, приготовьте его по современному рецепту и подайте к завтраку. У вас точно попросят рецепт с такой замечательной историей.

Рецепт булочек для завтрака с коронационной курицей

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты :

– 1 куриная грудка горячего копчения;

– пол репчатого лука;

– карри по вкусу;

– молотая куркума по вкусу;

– 60 грамм майонеза;

– 1 чайная ложка томатного соуса;

– 100 грамм шпината;

– сок половины лайма;

– соль и перец по вкусу;

– 150 грамм любимого мягкого сыра;

– 4 булочки с кунжутом.

Приготовление:

Мелко нарежьте куриную грудку и нашинкуйте репчатый лук, затем положите в большую миску.

Посыпьте порошком карри и молотой куркумой. Добавить майонез, томатный соус, сок лайма и перемешать. Приправьте солью и перцем.

Мелко нарежьте листья шпината.

Добавьте в куриную смесь и перемешайте, чтобы покрыть соусом.

Разрежьте булочки и отложите макушки. Вычерпайте внутреннюю часть, осторожно, чтобы не поломать корочку булочки. Заполните отверстие куриной смесью, а сверху уложите немного сырую и сразу подавайте.