Какую еду подавали на коронации королевы Елизаветы: вы точно сможете приготовить это блюдо
Источник:Сordonbleu
Для коронации королевы Елизаветы II было создано невероятное блюдо – нежную курицу с карри. Несмотря на то, что еда была создана для важной церемонии, каждый сможет воспроизвести ее на собственной кухне.
В рамках коронационного обеда 2 июня 1953 года гостям подавали "Poulet Reine Elizabeth" – блюдо, которое стало просто легендарным в Великобритании. Учитывая, что большая часть страны по-прежнему ощущала последствия послевоенного времени, это был довольно примечательный список ингредиентов.
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Поваров вдохновила праздничная курица, созданная к серебряному юбилею короля Георга V в 1935 году. Теперь это популярная начинка для сэндвичей, которую англичане пробуют минимум раз в неделю. Просмотрите список любимых блюд королевской семьи здесь.
Для того чтобы блюдо смаковало по-особому, приготовьте его по современному рецепту и подайте к завтраку. У вас точно попросят рецепт с такой замечательной историей.
Рецепт булочек для завтрака с коронационной курицей
Время: 30 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Мелко нарежьте куриную грудку и нашинкуйте репчатый лук, затем положите в большую миску.
- Посыпьте порошком карри и молотой куркумой. Добавить майонез, томатный соус, сок лайма и перемешать. Приправьте солью и перцем.
- Мелко нарежьте листья шпината.
- Добавьте в куриную смесь и перемешайте, чтобы покрыть соусом.
- Разрежьте булочки и отложите макушки. Вычерпайте внутреннюю часть, осторожно, чтобы не поломать корочку булочки. Заполните отверстие куриной смесью, а сверху уложите немного сырую и сразу подавайте.
Интересный факт
В 1950-х годах в Великобритании курятина считалась элитной пищей и была дорогой. В год для потребления производилось только миллион кур. Затем благодаря интенсивным методам импортируемого из США земледелия потребление курятины приобрело новые масштабы.