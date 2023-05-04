У рамках коронаційного обіду 2 червня 1953 року гостям подавали "Poulet Reine Elizabeth" – страву, яка стала просто легендарною у Великій Британії. Враховуючи, що більша частина країни все ще відчувала наслідки післявоєнного часу, це був досить примітний список інгредієнтів.
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Кухарів надихнула святкова курка, створена до срібного ювілею короля Георга V у 1935 році. Тепер це популярна начинка для сендвічів, яку англійці куштують мінімум раз на тиждень. Перегляньте список найулюбленіших страв королівської сім'ї тут.
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Для того, щоб страва смакувала по-особливому, приготуйте її за сучасним рецептом та подайте до сніданку. У вас точно попросять рецепт із такою чудовою історією.
Рецепт сніданкових булочок з коронаційною куркою
Час: 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Дрібно наріжте курячу грудку та нашаткуйте ріпчасту цибулю, потім покладіть у велику миску.
- Посипте порошком каррі та меленою куркумою. Додайте майонез, томатний соус, сік лайма та перемішайте. Приправте сіллю і перцем.
- Дрібно наріжте листя шпинату.
- Додайте до курячої суміші та перемішайте, щоб покрити соусом.
- Розріжте булочки і відкладіть верхівки. Вичерпайте внутрішню частину, обережно, щоб не поламати скоринку булочки. Заповніть отвір курячою сумішшю, а зверху покладіть трохи сиру і одразу подавайте.
Цікавий факт
У 1950-х роках у Великій Британії курятина вважалася елітною їжею і була дорогою. За рік для споживання вироблялося лише мільйон курей. Потім завдяки інтенсивним методам землеробства, які імпортували із США, споживання курятини набрало нових масштабів.