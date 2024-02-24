Ее творчество известно своеобразием стиля, глубиной поэтического мира и актуальностью проблем, которые она поднимала. И великие писательницы любили поесть что-то вкусненькое, и даже больше – она умела сама испечь особый десерт.
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Информацию об этом можно найти в женском журнале "Наша жизнь" в заметке, который сделала в Канаде Анна Франко-Ключко (дочь Ивана Франко).
Как отмечает исследовательница, "Леся Украинка любила печь английский кекс. Как хорошо было бы получить рецепт его и знать, какое печенье любила эта наша величайшая поэтесса!"
Косачевский кекс
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Взбить яйцо и сахарный песок до образования однородной массы.
- Влейте кефир и растительное масло.
- Постепенно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин.
- Перелейте тесто в форму.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выпекайте кекс 25 минут.
Какие были кулинарные предпочтения у Леси Украинки
Часто пекла мазурки (мазурка – традиционный польский пирог, который выпекают на Пасху). С Кавказа Леся Украинка привезла несколько кустов кизила, они начали давать обильные плоды, из которых поэтесса готовила чрезвычайно замечательное варенье.
Сели завтракать и меня посадили. Тетя Леся нарезала себе сало и клала на кусочки хлеба. Она любила есть сало, нарезанное тоненькими кусочками,
– вспоминает племянница писательницы, Евгения Косач-Мильская.
Утром Леся предпочитала кофе со сливками, особенно с английским кексом.