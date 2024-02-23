Стоит заметить, что дочь Ивана Франко, Анна Ключко-Франко, рассказывала, что главным кредо кулинарии дома Франко было не только вкусно и питательно накормить большую семью, но и обеспечить атмосферу любви, научить заботе обо всех членах семьи и укрепить взаимоотношения.
Поэтому кухня была для всех – вход в нее никому не был запрещен. Часто и сам Иван Франко готовил утренний кофе или варил кулешу. Также он любил на десерт варить компот.
Стоит попробовать Монастырская избушка: готовим торт, который будет просто таять во рту
Древняя перепись дактилевого пирога
- Время: 20 минут + 3 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Из фиников вытащите косточки и порежьте на тонкие полоски.
- Орехи порубите, а белки взбейте до пиков, постепенно всыпая сахар.
- Добавьте орехи, финики, цедру и сок лимона и легко перемешайте.
- Выложите на противень вафли, а сверху равномерно распределите белковую массу.
- Сушите в духовке при температуре 100 градусов 3 часа. Когда остынет порежьте ножом смоченным в горячей воде.