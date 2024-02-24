Її творчість відома своєрідністю стилю, глибиною поетичного світу та актуальністю проблем, які вона порушувала. І великі письменниці любили попоїсти щось смачненьке, ба навіть більше – вона вміла сама спекти особливий десерт.

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Інформацію про це можна знайти в жіночому журналі "Наше життя» у дописі, який зробила в Канаді Анна Франко-Ключко (дочка Івана Франка).

Як зазначає дослідниця, "Леся Українка любила пекти англійський кекс. Як гарно було б дістати припис його і знати, яке печиво любила ця наша найбільша поетка!"

Косачівський кекс

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів олії;

– 100 грамів цукру;

– 100 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 1 склянка борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 1 щіпка ваніліну.

Приготування:

Збити яйце та цукровий пісок до утворення однорідної маси. Влийте кефір та олію. Поступово додайте просіяне борошно, розпушувач та ванілін. Перелийте тісто у форму. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте кекс 25 хвилин.

Які були кулінарні вподобання у Лесі Українки

Часто пекла мазурки (мазурка – традиційний польський пиріг, який випікають на Пасху). З Кавказу Леся Українка привезла декілька кущів кизилу, вони почали давати рясні плоди, з яких поетеса готувала надзвичайно чудове варення.

Посідали снідати і мене посадили. Тьотя Леся нарізала собі сало і клала на шматочки хліба. Вона любила їсти сало, нарізане тоненькими шматочками,

– згадує племінниця письменниці, Євгенія Косач-Мільська.

Вранці Леся надавала перевагу каві з вершками, особливо з англійським кексом.

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