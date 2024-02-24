В честь Дня рождения выдающейся писательницы: приготовьте любимый десерт Леси Украинки

25 февраля исполняется 153 года со дня рождения Леси Украинки. Эта знаменитая женщина была не только невероятной поэтессой, но и любила печь.

Ее творчество известно своеобразием стиля, глубиной поэтического мира и актуальностью проблем, которые она поднимала. И великие писательницы любили поесть что-то вкусненькое, и даже больше – она умела сама испечь особый десерт.

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Информацию об этом можно найти в женском журнале "Наша жизнь" в заметке, который сделала в Канаде Анна Франко-Ключко (дочь Ивана Франко).

Как отмечает исследовательница, "Леся Украинка любила печь английский кекс. Как хорошо было бы получить рецепт его и знать, какое печенье любила эта наша величайшая поэтесса!"

Косачевский кекс

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– 100 миллилитров масла;– 100 грамм сахара;– 100 миллилитров кефира;– 1 яйцо;– 1 стакан муки;– пол чайной ложки разрыхлителя;– 1 щепотка ванилина.

Приготовление:

Взбить яйцо и сахарный песок до образования однородной массы. Влейте кефир и растительное масло. Постепенно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и ванилин. Перелейте тесто в форму. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте кекс 25 минут.

Какие были кулинарные предпочтения у Леси Украинки

Часто пекла мазурки (мазурка – традиционный польский пирог, который выпекают на Пасху). С Кавказа Леся Украинка привезла несколько кустов кизила, они начали давать обильные плоды, из которых поэтесса готовила чрезвычайно замечательное варенье.

Сели завтракать и меня посадили. Тетя Леся нарезала себе сало и клала на кусочки хлеба. Она любила есть сало, нарезанное тоненькими кусочками,

– вспоминает племянница писательницы, Евгения Косач-Мильская.

Утром Леся предпочитала кофе со сливками, особенно с английским кексом.

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