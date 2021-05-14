Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептом приготовления котлет для бургеров. Для того чтобы она была сочной в мясной фарш добавляют сало и тщательно отбивают. Мы уверены, что домашние бургеры понравятся всей вашей семье.

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Рецепт котлеты

Ингредиенты:

– 800 граммов говядины;

– 200 граммов сала;

– томаты;

– соленые огурцы;

– сыр Чеддер;

– бекон;

– горчица;

– трюфельная масло;

– кетчуп;

– салат Айсберг;

– специи;

– соль.

Мясо с салом измельчите в мясорубке. В готовый фарш добавьте специи, хорошо отбейте. На пергаменте сформируйте котлеты с помощью кулинарного кольца 11 сантиметров, сверху накройте пергаментом, отправьте в холодильник на один час. Достаньте из холодильника, выложите на разогретую решетку котлеты, обжарьте на угле с двух сторон в течение 3-5 минут. Помойте помидоры, нарежьте кольцами. Соленые огурцы, нарежьте кольцами. Сыр, бекон, нарежьте ломтиками. Для того чтобы булочка была мягкой и нежной, подержите над паром 30 секунд. Разрежьте пополам, выложите на решетку. На горячую котлету выложите сыр с двух сторон. На булку выложите томатный соус, салат, готовую котлету с сыром, сверху томаты, бекон, сбрызните маслом, добавьте соленый огурец. Вторую часть булочки смажьте горчицей, накройте бургер, закрепите деревянной шпажкой, выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт котлеты для бургера – рецепт от Тани Литвиновой в видео: