Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування котлет для бургерів. Для того, щоб вона була соковитою у м'ясний фарш додають сало та ретельно відбивають. Ми впевнені, що домашні бургери сподобаються усій вашій родині. 

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Рецепт котлети

  1. М'ясо з салом подрібніть у м'ясорубці. У готовий фарш додайте спеції, добре відбийте.
  2. На пергаменті сформуйте котлети за допомогою кулінарного кільця 11 сантиметрів, зверху накрийте пергаментом, відправте у холодильник на одну годину.
  3. Дістаньте з холодильника, викладіть на розігріту решітку котлети, обсмажте на вугіллі з двох сторін протягом 3-5 хвилин.
  4. Помийте томати, наріжте кільцями.
  5. Солоні огірки, наріжте кільцями.
  6. Сир, бекон, наріжте скибочками.
  7. Для того, щоб булочка була м'якою і ніжною, потримайте над парою 30 секунд. Розріжте навпіл, викладіть на решітку.
  8. На гарячу котлету викладіть сир з двох сторін.
  9. На булку викладіть томатний соус, салат, готову котлету з сиром, зверху томати, бекон, збризніть олією, додайте солений огірок. Другу частину булочки змастіть гірчицею, накрийте бургер, закріпіть дерев'яною шпажкою, викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт котлети для бургера – рецепт від Тані Литвинової у відео:

 