Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування котлет для бургерів. Для того, щоб вона була соковитою у м'ясний фарш додають сало та ретельно відбивають. Ми впевнені, що домашні бургери сподобаються усій вашій родині.

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Рецепт котлети

Інгредієнти:

– 800 грамів яловичини;

– 200 грамів сала;

– томати;

– солені огірки;

– сир Чедер;

– бекон;

– гірчиця;

– трюфельна олія;

– кетчуп;

– салат Айсберг;

– спеції;

– сіль.

М'ясо з салом подрібніть у м'ясорубці. У готовий фарш додайте спеції, добре відбийте. На пергаменті сформуйте котлети за допомогою кулінарного кільця 11 сантиметрів, зверху накрийте пергаментом, відправте у холодильник на одну годину. Дістаньте з холодильника, викладіть на розігріту решітку котлети, обсмажте на вугіллі з двох сторін протягом 3-5 хвилин. Помийте томати, наріжте кільцями. Солоні огірки, наріжте кільцями. Сир, бекон, наріжте скибочками. Для того, щоб булочка була м'якою і ніжною, потримайте над парою 30 секунд. Розріжте навпіл, викладіть на решітку. На гарячу котлету викладіть сир з двох сторін. На булку викладіть томатний соус, салат, готову котлету з сиром, зверху томати, бекон, збризніть олією, додайте солений огірок. Другу частину булочки змастіть гірчицею, накрийте бургер, закріпіть дерев'яною шпажкою, викладіть на тарілку. Смачного!

Рецепт котлети для бургера – рецепт від Тані Литвинової у відео: