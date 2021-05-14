Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом приготування котлет для бургерів. Для того, щоб вона була соковитою у м'ясний фарш додають сало та ретельно відбивають. Ми впевнені, що домашні бургери сподобаються усій вашій родині.
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Рецепт котлети
- М'ясо з салом подрібніть у м'ясорубці. У готовий фарш додайте спеції, добре відбийте.
- На пергаменті сформуйте котлети за допомогою кулінарного кільця 11 сантиметрів, зверху накрийте пергаментом, відправте у холодильник на одну годину.
- Дістаньте з холодильника, викладіть на розігріту решітку котлети, обсмажте на вугіллі з двох сторін протягом 3-5 хвилин.
- Помийте томати, наріжте кільцями.
- Солоні огірки, наріжте кільцями.
- Сир, бекон, наріжте скибочками.
- Для того, щоб булочка була м'якою і ніжною, потримайте над парою 30 секунд. Розріжте навпіл, викладіть на решітку.
- На гарячу котлету викладіть сир з двох сторін.
- На булку викладіть томатний соус, салат, готову котлету з сиром, зверху томати, бекон, збризніть олією, додайте солений огірок. Другу частину булочки змастіть гірчицею, накрийте бургер, закріпіть дерев'яною шпажкою, викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт котлети для бургера – рецепт від Тані Литвинової у відео: