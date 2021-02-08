Як приготувати соковиті котлети з грибами та сиром: простий рецепт
Якщо вам набридли традиційні страви з курки, ми радимо приготувати соковиті котлети з грибами та сиром. Ми впевнені, що такі курячі котлети стануть улюбленими у вашій родині!
Джерело:Наша Ряба
Смачна та ароматна м'ясна страва сподобається дорослим і дітям. Золота хрустка скоринка ззовні та соковита начинка всередині з додаванням грибів і сиру чудово доповнюють страву.
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Як приготувати соковиті котлети з грибами
- Для приготування заздалегідь розморозьте фарш.
- Помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні зо золотої скоринки.
- Помийте кріп, подрібніть ножем. Сир наріжте маленькими кубиками. У мисці змішайте кріп з сиром, додайте гриби, перемішайте.
- Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Зніміть з вогню, подрібніть у блендері.
- У мисці з'єднайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець, вершки, панірувальні сухарі, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Окремо у мисці збийте яйця. Викладіть сухарі у миску.
- Розділіть фарш на 7 частин. З кожної частини фаршу з більшої частини сформуйте кульку, притисніть, викладіть усередину начинку. Зверху накрийте меншою частиною і сформуйте овальної форми котлету.
- Кожну котлету занурте у яйце, обваляйте в сухарях.
- На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з обох сторін протягом 4-5 хвилин до рум’яної скоринки.
- Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись у духовку протягом 15 хвилин. Відкладіть готові котлети на паперові серветки, щоб забрали на себе олію, яка залишиться на сухарях.
- Подавайте котлети гарячими. Смачного!
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