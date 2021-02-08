Якщо вам набридли традиційні страви з курки, ми радимо приготувати соковиті котлети з грибами та сиром. Ми впевнені, що такі курячі котлети стануть улюбленими у вашій родині!

Смачна та ароматна м'ясна страва сподобається дорослим і дітям. Золота хрустка скоринка ззовні та соковита начинка всередині з додаванням грибів і сиру чудово доповнюють страву. Читайте також Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь-який смак Як приготувати соковиті котлети з грибами Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 600 грамів курячого фаршу;

– 2 яйця;

– 2 цибулі;

– 30 мілілітрів вершків 20%;

– 30 грамів панірувальних сухарів;

– сіль, перець.

– соняшникова олія. Інгредієнти ⁣⁣⁣ для начинки:

– 5 шт. грибів (печериці);

– 100 грамів сиру (Чедер/Моцарела);

– кріп. Для приготування заздалегідь розморозьте фарш. Помийте гриби, наріжте скибочками, обсмажте на пательні зо золотої скоринки. Помийте кріп, подрібніть ножем. Сир наріжте маленькими кубиками. У мисці змішайте кріп з сиром, додайте гриби, перемішайте. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Зніміть з вогню, подрібніть у блендері. У мисці з'єднайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець, вершки, панірувальні сухарі, ретельно перемішайте до однорідної консистенції. Окремо у мисці збийте яйця. Викладіть сухарі у миску. Розділіть фарш на 7 частин. З кожної частини фаршу з більшої частини сформуйте кульку, притисніть, викладіть усередину начинку. Зверху накрийте меншою частиною і сформуйте овальної форми котлету. Кожну котлету занурте у яйце, обваляйте в сухарях. На розігріту пательню з олією викладіть котлети, обсмажте з обох сторін протягом 4-5 хвилин до рум’яної скоринки. Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись у духовку протягом 15 хвилин. Відкладіть готові котлети на паперові серветки, щоб забрали на себе олію, яка залишиться на сухарях. Подавайте котлети гарячими. Смачного!