Рецепт любимой закуски может быть менее калорийным, если запечь наггетсы в духовке. А как их правильно готовить – читайте далее в материале.

Наггетсы из нежной грудки курочки обожают все, как взрослые, так и дети! Даже если вы пристально следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии, достаточно запечь их в духовке. А вот как это правильно сделать, далее в материале Smachno News.

Читайте также Как приготовить маринад для перепелки в духовке: рецепт

Подайте куриные наггетсы вместе с соусом – так вкуснее!

Ингредиенты:

– 400 г куриных грудок;

– панировочные сухари;

– 2 яйца;

– 3 ст. л муки;

– специи на ваш вкус.

Как приготовить куриные наггетсы во фритюре

Тщательно помойте куриное мясо, нарежьте полосками или небольшими кусочками. Форма наггетсов зависит от ваших предпочтений. Взбейте яйца в миске со специями, в отдельную миску насыпьте муку. Полоски мяса обваляйте в муке, далее погрузите в яйцо, далее в панировочные сухари. Обжаривайте наггетсы из курицы во фритюре или на сковородке до готовности.

Как приготовить куриные наггетсы в духовке