Как приготовить наггетсы из куриной грудки: рецепт на любой вкус
Рецепт любимой закуски может быть менее калорийным, если запечь наггетсы в духовке. А как их правильно готовить – читайте далее в материале.
Наггетсы из нежной грудки курочки обожают все, как взрослые, так и дети! Даже если вы пристально следите за своей фигурой, не следует отказывать себе в этом удовольствии, достаточно запечь их в духовке. А вот как это правильно сделать, далее в материале Smachno News.
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Подайте куриные наггетсы вместе с соусом – так вкуснее!
Как приготовить куриные наггетсы во фритюре
- Тщательно помойте куриное мясо, нарежьте полосками или небольшими кусочками. Форма наггетсов зависит от ваших предпочтений.
- Взбейте яйца в миске со специями, в отдельную миску насыпьте муку.
- Полоски мяса обваляйте в муке, далее погрузите в яйцо, далее в панировочные сухари.
- Обжаривайте наггетсы из курицы во фритюре или на сковородке до готовности.
Как приготовить куриные наггетсы в духовке
- Принцип панировки курятины аналогичен, но заготовку нужно запечь в духовке.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, наггетсы выложите на противень, покрытый пергаментом.
- Запекайте наггетсы в течение 30 минут до готовности. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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