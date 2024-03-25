Для чего добавлять в фарш жареный лук: распространенные ошибки в приготовлении котлет

Котлеты из фарша – это классика для обеда. Готовятся быстро и просто, что делает их идеальной опцией для современной динамичной жизни.

Котлеты с гречкой или пюре – нет более вкусного обеда за это сочетание. Однако есть ряд шагов, которых следует избегать, когда вы готовите котлеты.

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Хлеб или панировочные сухари

Существует два лагеря по приготовлению котлет: один говорит, что внутрь следует добавлять панировочные сухари, а другой – что следует намочить хлеб и соединить его с мясом.

Однако стоит помнить и о третьей опции – панировочные сухари, с ними мясо может получиться идеально сочным. Только не стоит сочетать их с размягченным хлебом, иначе котлеты получатся жесткими.

Невероятное блюдо / Фото unsplash

Готовый фарш

Хотя готовый фарш, разложенный на лотки, является большим удобством, гораздо лучше перемолоть кусок лопатки дома. Таким образом мы точно знаем, что внутри.

Лук и чеснок

Одним из ингредиентов котлет из фарша является лук. Не добавляйте его в сыром виде. Обжарьте нарезанный овощ на сковороде с растительным или сливочным маслом до золотистой корочки. Не забудьте добавить продавленный чеснок, это обогатит вкус и аромат наших котлет.

Мало масла

На сковороде разогрейте большое количество масла. Это обеспечит равномерное пропекание котлет.

Не кладите на сковороду слишком много котлет одновременно, потому что это снизит температуру масла, из мяса будет течь вода и оно будет не таким вкусным.

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