Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто!
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Рецепт капустняка в мультиварке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Овощи промойте и очистите.
- Куриное филе нарежьте кусочками.
- Картофель нарежьте кубиками.
- Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.
- Пшено промойте под проточной водой.
- В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки.
- Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут.
- Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи.
- Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим "суп" и готовьте 50 минут.