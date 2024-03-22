Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто!

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Рецепт капустняка в мультиварке

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 300 грамм квашеной капусты;

– 3 картофелины;

– 120 грамм пшена;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 1 лавровый лист;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– 20 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Овощи промойте и очистите. Куриное филе нарежьте кусочками. Картофель нарежьте кубиками. Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Пшено промойте под проточной водой. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки. Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут. Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи. Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим "суп" и готовьте 50 минут.

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