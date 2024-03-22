Обычно капустняк готовят из квашеной, добавляя к ней мясо, картофель, морковь, лук и специи. Одним из ключевых секретов этого блюда является длительное время варки. Однако когда нет времени для классического варианта, можно приготовить капустняк в мультиварке. Это очень просто!

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Рецепт капустняка в мультиварке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи промойте и очистите.
  2. Куриное филе нарежьте кусочками.
  3. Картофель нарежьте кубиками.
  4. Лук нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке.
  5. Пшено промойте под проточной водой.
  6. В чашу мультиварки налейте масло, включите режим жарки.
  7. Добавьте лук и морковь и обжаривайте их в течение 10 минут.
  8. Затем добавьте мясо, картофель, пшено, квашеную капусту, томатную пасту и специи.
  9. Залейте 2 литрами воды, перемешайте, закройте крышку, включите режим "суп" и готовьте 50 минут.