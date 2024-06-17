Бюджетно, но очень вкусно: элементарный рецепт сочных котлет с секретом

17 июня 2024, 19:59
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Источник:

yuliia.senych

Если в холодильнике осталась гречка, приготовьте из нее котлеты. Они будут очень вкусными и ароматными.

Обязательно сохраните этот рецепт. Вы будете готовить гречаники не раз.

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Гречаники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов гречки;
– 400 граммов фарша;
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– соль, перец, мука по вкусу.

Смотрите, как приготовить гречаники: видео

Приготовление:

  1. Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и еще раз перемешайте.
  3. Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте длинные котлетки.
  4. Каждую котлетку со всех сторон обваляйте в муке и пожарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.
  5. В конце выложите котлетки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
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Автор: Ольга Котів