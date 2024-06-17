Обязательно сохраните этот рецепт. Вы будете готовить гречаники не раз.
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Гречаники
- Время: 30 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте.
- Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и еще раз перемешайте.
- Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте длинные котлетки.
- Каждую котлетку со всех сторон обваляйте в муке и пожарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.
- В конце выложите котлетки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.