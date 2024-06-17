Обязательно сохраните этот рецепт. Вы будете готовить гречаники не раз.

Стоит попробовать Раз, два – и готово: как приготовить фантастически вкусную кабачковую запеканку

Гречаники

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить гречаники: видео

Приготовление:

  1. Гречку соедините с фаршем и хорошо перемешайте.
  2. Добавьте яйцо и на мелкой терке натрите лук. Посолите, поперчите по вкусу и еще раз перемешайте.
  3. Соберите фарш в кучку. Оторвите кусочек и сформируйте длинные котлетки.
  4. Каждую котлетку со всех сторон обваляйте в муке и пожарьте в достаточном количестве масла на хорошо разогретой сковороде.
  5. В конце выложите котлетки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.