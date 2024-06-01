Такое легкое блюдо подходит и к ужину, и к перекусу. Обязательно воплотите в жизнь этот элементарный рецепт.
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Кабачковый пирог
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Кабачок помойте и натрите на крупной терке. Лук почистьте и тоже натрите к кабачку.
- Добавьте муку, разрыхлитель и измельченную зелень.
- Отдельно взбейте яйца в крутую пену, влейте масло и снова взбейте.
- Соедините кабачки и яйца, добавьте натертый сыр, соль, перец и перемешайте.
- Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, который дополнительно можно смазать маслом. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания.