Сочные и нежные котлеты с нотками сыра: готовим по рецепту из Нидерландов
21 января 2023, 20:31Читати новину українською
Источник:Smaker
Котлеты – это универсальное блюдо, которое имеет свою вариацию в каждом уголке мира. Если вам нравятся сырные нотки в сочном мясе, то обязательно попробуйте воспользоваться нидерландской вариацией.
Наверняка каждый знает, что сыр – это одна из главных визиток Нидерландов. В местной кухне кусочки этого продукта кладут даже в котлеты, и поверьте – результат получается очень вкусным. Если вы фанат сочетания сыра и мяса, то просто обязаны попробовать этот рецепт.
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Рецепт котлет по-нидерландски
Время: 30 минут
Порций: 3 – 4
Котлеты с сыром – особое наслаждение / Фото Smakosze
Ингредиенты:
- 500 грамм фарша;
- 300 грамм тертого желтого сыра;
- 1 луковица;
- соль и перец по вкусу;
- 2 яйца и панировочные сухари.
Приготовление:
- Перекладываем фарш в миску. Добавляем мелко нарезанный лук и тертый творог. Тщательно перемешиваем ингредиенты и ставим в холодильник на час. По желанию можно добавить любимые специи или травы.
- Достаем фарш, смачиваем руки водой и формируем котлеты.
- Смешиваем панировочные сухари с яйцами, обваливаем котлеты в этой смеси.
- Жарим котлеты на среднем огне до золотистого цвета. Масло должно быть хорошо разогретым.
- Лучше всего котлеты смакуют с картофелем и салатом.
Приятного аппетита!