Напевно, кожен знає, що сир – це одна з головних візитівок Нідерландів. У місцевій кухні шматочки цього продукту кладуть навіть у котлети, і повірте – результат виходить дуже смачним. Якщо ви фанат поєднання сиру та м'яса, то просто мусите спробувати цей рецепт.

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Рецепт котлет по-нідерландськи

Час: 30 хвилин

Порцій: 3 – 4

Котлети з сиром – особлива насолода / Фото Smakosze

Інгредієнти:

500 грамів фаршу;

300 грамів тертого жовтого сиру;

1 цибулина;

сіль та перець до смаку;

2 яйця та панірувальні сухарі.

Приготування:

Перекладаємо фарш у миску. Додаємо дрібно нарізану цибулю та тертий сир. Ретельно змішуємо інгредієнти та ставимо у холодильник на годину. За бажанням можна додати улюблені спеції або трави. Дістаємо фарш, змочуємо руки водою та формуємо котлети. Змішуємо панірувальні сухарі з яйцями, обвалюємо котлети у цій суміші. Смажимо котлети на середньому вогні до золотистого кольору. Олія повинна бути добре розігрітою. Найкраще котлети смакують з картоплею та салатом.

Смачного!