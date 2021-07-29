Настоящий десерт нашего детства: домашние козинаки из семян подсолнечника и меда

С каким лакомством вам ассоциируется детство? Сахарная вата, мороженое... А нам с козинаками, которыми можно было хрустеть добрых 20 минут. Чтобы и вы вспомнили вкус детства, кондитер Лиза Глинская поделилась собственным рецептом вкусного десерта, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Хотя традиционно козинаки готовят из орехов, Лиза Глинская предлагает приготовить их с семенами подсолнечника и кунжута. Вы будете приятно удивлены вкусом этого десерта, а еще насколько быстро и легко он готовится.

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Кстати, козинаки не содержат сахара, ведь кондитерка готовит их с домашним медом. Пальчики оближете от этой вкуснятины!

Рецепт домашних козинаков с семенами подсолнечника

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 3 – 4



Скриншот из видео

Обжарьте семечки на сухой сковородке.





Скриншот из видео

Когда семена будут почти готовы добавьте семена кунжута. Посыпьте семена солью, влейте мед и перемешайте.





Скриншот из видео

Подготовьте для десерта металлическую рамку размером 25х10 сантиметров. Выложите в нее массу на козинаки и разровняйте ложкой. Не забудьте делать это на слое пергамента, чтобы масса не прилипла к поверхности.





Скриншот из видео

Снимите форму с десерта и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.





Скриншот из видео

Нарежьте козинаки на порционные кусочки. Приятного аппетита!

– 200 г семян подсолнечника;– 50 г белого кунжута;– 80 г меда;– щепотка соли.

Рецепт приготовления домашних козинаков – видео: