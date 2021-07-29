Настоящий десерт нашего детства: домашние козинаки из семян подсолнечника и меда
Источник:инстаграм Лизы Глинской
С каким лакомством вам ассоциируется детство? Сахарная вата, мороженое... А нам с козинаками, которыми можно было хрустеть добрых 20 минут. Чтобы и вы вспомнили вкус детства, кондитер Лиза Глинская поделилась собственным рецептом вкусного десерта, который вы с легкостью можете приготовить дома.
Хотя традиционно козинаки готовят из орехов, Лиза Глинская предлагает приготовить их с семенами подсолнечника и кунжута. Вы будете приятно удивлены вкусом этого десерта, а еще насколько быстро и легко он готовится.
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Кстати, козинаки не содержат сахара, ведь кондитерка готовит их с домашним медом. Пальчики оближете от этой вкуснятины!
Рецепт домашних козинаков с семенами подсолнечника
- Время: 60 – 80 минут
- Порции: 3 – 4
Скриншот из видео
– 200 г семян подсолнечника;
– 50 г белого кунжута;
– 80 г меда;
– щепотка соли.
- Обжарьте семечки на сухой сковородке.
Скриншот из видео
- Когда семена будут почти готовы добавьте семена кунжута.
- Посыпьте семена солью, влейте мед и перемешайте.
Скриншот из видео
- Подготовьте для десерта металлическую рамку размером 25х10 сантиметров. Выложите в нее массу на козинаки и разровняйте ложкой. Не забудьте делать это на слое пергамента, чтобы масса не прилипла к поверхности.
Скриншот из видео
- Снимите форму с десерта и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.
Скриншот из видео
- Нарежьте козинаки на порционные кусочки. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления домашних козинаков – видео: