Настоящий десерт нашего детства: домашние козинаки из семян подсолнечника и меда

29 июля 2021 , 12:36
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

С каким лакомством вам ассоциируется детство? Сахарная вата, мороженое... А нам с козинаками, которыми можно было хрустеть добрых 20 минут. Чтобы и вы вспомнили вкус детства, кондитер Лиза Глинская поделилась собственным рецептом вкусного десерта, который вы с легкостью можете приготовить дома.

Хотя традиционно козинаки готовят из орехов, Лиза Глинская предлагает приготовить их с семенами подсолнечника и кунжута. Вы будете приятно удивлены вкусом этого десерта, а еще насколько быстро и легко он готовится.

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Кстати, козинаки не содержат сахара, ведь кондитерка готовит их с домашним медом. Пальчики оближете от этой вкуснятины!

Рецепт домашних козинаков с семенами подсолнечника

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 3 – 4


Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 200 г семян подсолнечника;
– 50 г белого кунжута;
– 80 г меда;
– щепотка соли.
  1. Обжарьте семечки на сухой сковородке.


    Скриншот из видео
     
  2. Когда семена будут почти готовы добавьте семена кунжута.
  3. Посыпьте семена солью, влейте мед и перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  4. Подготовьте для десерта металлическую рамку размером 25х10 сантиметров. Выложите в нее массу на козинаки и разровняйте ложкой. Не забудьте делать это на слое пергамента, чтобы масса не прилипла к поверхности.


    Скриншот из видео
     
  5. Снимите форму с десерта и оставьте козинаки на несколько часов при комнатной температуре.


    Скриншот из видео
     
  6. Нарежьте козинаки на порционные кусочки. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления домашних козинаков – видео:

 

Автор: Богданна Рибак