Хоч традиційно козинаки готують з горіхів, Ліза Глінська пропонує приготувати їх з насінням соняшника та кунжуту. Ви будете приємно здивовані смаком цього десерту, а ще наскільки швидко та легко він готується.
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До речі, козинаки не містять цукру, адже кондитерка готує їх з домашнім медом. Пальчики оближете від цієї смакоти!
Рецепт домашніх козинаків з насінням соняшника
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 3 – 4
Скріншот з відео
- Обсмажте насіння соняшника на сухій сковорідці.
Скріншот з відео
- Коли насіння буде майже готовим додайте насіння кунжуту.
- Посипте насіння сіллю, влийте мед та перемішайте.
Скріншот з відео
- Підготуйте для десерту металеву рамку розміром 25х10 сантиметрів. Викладіть в неї масу на козинаки та розрівняйте ложкою. Не забудьте робити це на шарі пергаменту, щоб маса не прилипла до поверхні.
Скріншот з відео
- Зніміть форму з десерту та залишіть козинаки на кілька годин при кімнатній температурі.
Скріншот з відео
- Наріжте козинаки на порційні шматочки. Смачного!
Рецепт приготування домашніх козинаків – відео: