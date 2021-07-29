Хоч традиційно козинаки готують з горіхів, Ліза Глінська пропонує приготувати їх з насінням соняшника та кунжуту. Ви будете приємно здивовані смаком цього десерту, а ще наскільки швидко та легко він готується.

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До речі, козинаки не містять цукру, адже кондитерка готує їх з домашнім медом. Пальчики оближете від цієї смакоти!

Рецепт домашніх козинаків з насінням соняшника

Час: 60 – 80 хвилин

60 – 80 хвилин Порції: 3 – 4



Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 200 г насіння соняшника;

– 50 г білого кунжуту;

– 80 г меду;

– дрібка солі.

Обсмажте насіння соняшника на сухій сковорідці.





Скріншот з відео

Коли насіння буде майже готовим додайте насіння кунжуту. Посипте насіння сіллю, влийте мед та перемішайте.





Скріншот з відео

Підготуйте для десерту металеву рамку розміром 25х10 сантиметрів. Викладіть в неї масу на козинаки та розрівняйте ложкою. Не забудьте робити це на шарі пергаменту, щоб маса не прилипла до поверхні.





Скріншот з відео

Зніміть форму з десерту та залишіть козинаки на кілька годин при кімнатній температурі.





Скріншот з відео

Наріжте козинаки на порційні шматочки. Смачного!

Рецепт приготування домашніх козинаків – відео: