Нереально вкусная и простая горячая закуска из крабовых палочек к праздничному столу.

Крабовые палочки в кляре с сырной начинкой готовятся быстро и из простых ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.

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Если к вам неожиданно пришли гости или просто захотелось вкусненького – крабовые палочки в кляре прекрасно подойдут. К горячей закуске можно также приготовить вкусный соус из греческого йогурта, свежей зелени и чеснока.

Рецепт крабовых палочек в кляре

Ингредиенты:

– крабовые палочки на ваш вкус;

– твердый сыр на ваш вкус;

Нарежьте твердый сыр соломкой. Крабовые палочки осторожно разверните. Выложите твердый сыр на край крабовой палочки и заверните в рулет.

Рецепт кляра

Ингредиенты:

– пшеничная мука;

– молоко;

– яйца;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.