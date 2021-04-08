Крабовые палочки в кляре с сыром: рецепт вкусной закуски к праздничному столу
Нереально вкусная и простая горячая закуска из крабовых палочек к праздничному столу.
Источник:инстаграм Рenny recipes
Крабовые палочки в кляре с сырной начинкой готовятся быстро и из простых ингредиентов, которые точно найдутся в вашем холодильнике.
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Если к вам неожиданно пришли гости или просто захотелось вкусненького – крабовые палочки в кляре прекрасно подойдут. К горячей закуске можно также приготовить вкусный соус из греческого йогурта, свежей зелени и чеснока.
Рецепт крабовых палочек в кляре
- Нарежьте твердый сыр соломкой.
- Крабовые палочки осторожно разверните.
- Выложите твердый сыр на край крабовой палочки и заверните в рулет.
Рецепт кляра
- Смешайте все ингредиенты в миске, чтобы получилась консистенция густой сметаны.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом.
- Обваляйте крабовые палочки в кляре. Обжарьте крабовые рулеты на сковородке с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте закуску горячей к столу. Приятного аппетита!
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