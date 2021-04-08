Нереально смачна та проста гаряча закуска з крабових паличок до святкового столу.

Крабові палички в клярі з сирною начинкою готуються швидко та з простих інгредієнтів, які точно знайдуться у вашому холодильнику.

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Якщо до вас неочікувано прийшли гості або просто захотілося смачненького – крабові палички в клярі чудово підійдуть. До гарячої закуски можна також приготувати смачний соус з грецького йогурту, свіжої зелені та часнику.

Рецепт крабових паличок в клярі

Інгредієнти:

– крабові палички на ваш смак;

– твердий сир на ваш смак;

Наріжте твердий сир соломкою. Крабові палички обережно розгорніть. Викладіть твердий сир на край крабової палички та загорніть в рулет.

Рецепт кляру

Інгредієнти:

– пшеничне борошно;

– молоко;

– яйця;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.